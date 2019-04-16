Книга Дэниеля Киза "Приют пророчеств"

Дэниел Киз - всемирно известный американский писатель.

На самом деле оружие не способно убить. Пока оно лежит в ящике или в арсенале, это обычный предмет, такой же, как ложка или ручка. Оружие - лишь инструмент. Орудием убийства оно становится только тогда, когда оказывается в руках убийцы. Рейвен никогда и никому не хотела причинить вред. Но она - бомба замедленного действия. То, что сохраняет ее память, способно погрузить мир в кровопролитную войну. Или спасти сотни невинных жизней. Рейвен - смертельное оружие. Все зависит от того, в чьи руки она попадет...