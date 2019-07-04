Книга Шарлотты Бронте "Виллет"

Шарлотта Бронте - всемирно известная английская романистка.

Люси никогда не забудет деньки, проведенные у крестной в милом городке Бреттоне. Там она впервые узнала, что такое дружба. Сколько веселых забав разделили они с Грэмом и Полиной! Но пришло время взросления, и Люси переехала в Брюссель. Все, что осталось - это теплые письма, которые связывали Люси и Грэма много лет.

И вот судьба дарует им новую встречу. Они уже не дети, и в сердце Грэма вспыхивает новое чувство. Он хочет связать с Люси свою жизнь. Но любовь и дружба не ходят рядом, и то, что когда-то чувствовали Люси и Грэм, давно исчезло. Или нет?..