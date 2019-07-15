Книга Александра Дюма "Кавалер Красного замка"

Александр Дюма-отец - известный французский писатель, чьи приключенческие романы сделали его одним из самых читаемых авторов в мире.

1793 год. После казни короля Людовика XVI вся Европа ополчилась на Францию. В мрачном застенке еще бьется сердце несчастной королевы Марии-Антуанетты, чья участь, увы, почти предрешена. Тот, кого называют Кавалером Красного замка, готов спасти ее любой ценой… Тем временем молодой и пылкий революционер Морис Лендэ влюбляется в прекрасную Женевьеву. Их чувства взаимны и сильны, но молодая женщина замужем за уважаемым господином. Героев ожидают тяжелые испытания…

В огне Французской революции кому-то суждено найти и потерять, кому-то обрести любовь, а кому-то - погибнуть.