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Четверг, 01.08.2019
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Книга Эндрю Найдермана "Адвокат дьявола"

Книга Эндрю Найдермана "Адвокат дьявола"
16:02 Сегодня Телеграф

Мистическая экранизация с Киану Ривзом и Аль Пачино.

Если мой шеф - зло, кто я?

Я предлагаю тебе то, о чем ты так давно мечтал. То, что подходит твоим амбициям. Должность в престижной адвокатской конторе, солидная зарплата, элитные апартаменты в Нью-Йорке и огромные возможности. Что я хочу взамен? Выполняй свою работу. Хорошо выполняй. И не ставь вопросов. Оправдывай тех, кого оправдать невозможно: убийц, насильников, подонков, маньяков, психов и извращенцев. Отпускай грехи злейшим грешникам. Нарушай законы морали и совести. Оправдывай виновных. Считаешь, что я зло в человеческом обличье? Возможно. Но ты - мой соучастник. И все грязные дела делаются твоими руками. Ибо отныне ты - адвокат дьявола...

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Литература, Бестселлеры, Адвокат дьявола, Эндрю Найдерман.
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