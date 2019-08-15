Книга Хенк Райан "Не та девушка"

Роман "Не та девушка" получил премии AGATHA AWARD и DARHNE AWARD.

К Джейн Райленд, знаменитой журналистке, обращается ее знакомая, Кэм, которая уверена - уважаемое агентство по усыновлению пытается ее обмануть. Кэм долгие годы искала свою биологическую мать, и наконец ей сообщили, что поиски увенчались успехом. Но Кэм мучают сомнения - вдруг это ошибка? Она не может поверить, что ее мать все-таки нашлась.

А тем временем детектив Джейк Броган ведет расследование. Очередное дело, которое ему предстоит раскрыть, - странное и запутанное. Молодая мать убита, а ее дети, ставшие свидетелями преступления, молчат.

Пути Джейн и Джейк пересеклись - оба заинтересовались деятельностью коррумпированного агентства по усыновлению. Но им нужно спешить - ведь жизнь детей может быть под угрозой.