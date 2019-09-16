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Книга Михаила Булгакова "Белая гвардия"

Книга Михаила Булгакова "Белая гвардия"
14:40 Сегодня Телеграф

Михаил Афанасьевич Булгаков - российский писатель, драматург, театральный режиссер и актер.

"Белая гвардия" - первое большое произведение Булгакова и единственный роман, который издавался еще при жизни автора. Впервые - в журнале "Россия" еще в 1925 году, полностью роман был опубликован во Франции в 1927-1929 годах.

Это история Гражданской войны 1918 года, история краха устоев и традиций, рассказанная очевидцем и участником тех событий. Но в то же время это интереснейшая, во многом автобиографичная семейная сага. Почти все персонажи имеют прототипы - родственники, друзья, знакомые семьи Булгаковых. Турбины - потерянное поколение. Прежней Родины больше нет... Нравственные ориентиры пошатнулись, но устояли. И теперь, в безумии наступившего времени, герои любой ценой пытаются сохранить хоть малую толику того, во что верили, чем дорожили...

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Литература, Михаил Булгаков, Бестселлеры, Белая гвардия.
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