Книга Михаила Булгакова "Белая гвардия"

Михаил Афанасьевич Булгаков - российский писатель, драматург, театральный режиссер и актер.

"Белая гвардия" - первое большое произведение Булгакова и единственный роман, который издавался еще при жизни автора. Впервые - в журнале "Россия" еще в 1925 году, полностью роман был опубликован во Франции в 1927-1929 годах.

Это история Гражданской войны 1918 года, история краха устоев и традиций, рассказанная очевидцем и участником тех событий. Но в то же время это интереснейшая, во многом автобиографичная семейная сага. Почти все персонажи имеют прототипы - родственники, друзья, знакомые семьи Булгаковых. Турбины - потерянное поколение. Прежней Родины больше нет... Нравственные ориентиры пошатнулись, но устояли. И теперь, в безумии наступившего времени, герои любой ценой пытаются сохранить хоть малую толику того, во что верили, чем дорожили...