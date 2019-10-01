Роман Джоанн Харрис "Пять четвертинок апельсина"

От автора мегапопулярного романа "Шоколад".

Фрамбуаз получила странное наследство от матери. Ее брату досталась ферма, старшей сестре - винный погреб, полный янтарно-солнечных бутылок, а Фрамбуаз - альбом с кулинарными рецептами. Не много ... Но на берегах тетради вперемешку со старинным рецептам различных вкусностей она находит загадочные заметки. Секреты и признание матери. Жизнь, которую она так тщательно скрывала от детей, во времена войны и оккупации. Маленькие радости и горести, сокровенные мысли, детские образы и искренняя исповедь женщины, которая боялась любить. Прошло столько лет. Осталось столько вопросов. Ответы на них - в этом старом дневнике. Пришло время раскрыть жуткие тайны прошлого.