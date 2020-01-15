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Роман Эмили Бронте "Грозовой перевал"

Роман Эмили Бронте "Грозовой перевал"
17:08 Сегодня Телеграф

Эмили Бронте (1818–1848) - английская писательница и поэтесса, средняя из трёх сестёр Бронте.

"Грозовой перевал" находится в списке "200 лучших книг по версии BBC". Главная романтическая книга всех времен, ставшая эталоном английской классической литературы и завоевавшая любовь миллиардов читателей по всему миру. Роман был неоднократно экранизирован.

Легендарная история о всепобеждающей силе любви, над которой не властны ни старость, ни забвение. Впрочем, как и над бессмертным шедевром Эмили Бронте.

Это произведение перевернуло с ног на голову представление о женских романах! Если любовь может превратить в ад чью-то жизнь, то любовь ли это? Так ли хорошо любить и быть любимым? И как отличить губительную страсть от настоящей любви?

Это история роковой любви Хитклифа, приемного сына владельца поместья Грозовой Перевал, к дочери хозяина Кэтрин.

Начало событиям положил один вроде бы добрый и безобидный поступок: хозяин поместья спас и приютил маленького беспризорного мальчика Хитклифа. Если бы он знал, к какому бурному круговороту событий это приведет...

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Грозовой перевал, Эмили Бронте, Бестселлеры, Эмили Джейн Бронте.
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