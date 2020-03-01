Книга Э.М. Ремарка "На Западном фронте без перемен"

Эрих Мария Ремарк - знаменитый немецкий писатель.

Говоря о Первой мировой войне, всегда вспоминают одно произведение Эриха Марии Ремарка."На Западном фронте без перемен".Это рассказ о немецких мальчишках, которые под действием патриотической пропаганды идут на войну, не зная о том, что впереди их ждет не слава героев, а инвалидность и смерть… Каждый день войны уносит жизни чьих-то отцов, сыновей, а газеты тем временем бесстрастно сообщают: "На Западном фронте без перемен"… Эта книга – не обвинение, не исповедь. Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если сумел спастись от снарядов и укрыться от пули.