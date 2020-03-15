Роман Элизабет Гаскелл "Мэри Бартон"

Элизабет Гаскелл - английская писательница викторианской эпохи.

Мэри Бартон - дочь манчестерского ткача. Она красива и ума, но бедна, как и вся ее семья. Девушка мечтает вырваться из нищеты. И ухаживания богатого Гарри Карсона оказываются очень кстати. Желая выйти за него замуж, девушка отвергает влюбленного в нее Джема Уилсона, простого парня и друга детства. Казалось бы, сделанный выбор подарит Мэри счастье. Ее семья больше не будет нуждаться и нищенствовать. Их будут почитать и уважать. Трагическая и внезапная смерть Гарри перечеркивает все. В убийстве юноши обвиняют Джема. Но он невиновен. И Мэри единственная может спасти его. И себя. Ведь только его она любила по-настоящему все это время…