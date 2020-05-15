Роман "Институт" Стивена Кинга

Стивен Эдвин Кинг - американский писатель, работающий в разнообразных жанрах.

Посреди ночи, в доме на тихой улице в пригороде Миннеаполиса, злоумышленники убивают родителей Люка Эллиса, а его самого похищают… Люк просыпается в неком месте которое называют "Институт", в комнате, которая напоминает его собственную, только без окон. Рядом с его дверью другие такие же двери, за которыми находятся особенные дети со сверхспособностями (телекинез, телепатия), и которых так же похитили. Они находятся в части здания которое называют "Передней стороной". Другие, как узнает Люк, оказались на "Обратной стороне". Если дети делают, что им говорят, то получает жетоны для игральных автоматов. Как говорит новая знакомая Люка, это как ловушка для тараканов: "Ты можешь туда попасть, но не можешь выйти".