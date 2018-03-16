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Новый роман Мэделин Ру "Дом теней"

15:30 Сегодня Телеграф

Долгожданная новинка от автора сенсационной серии "Приют"!

Бездомная девочка Луиза Диттон перебивается воровством и гаданием. Однажды она встретила странную старуху. Та предложила ей подработать служанкой в пансионе. Девочка попадает в пустынный и пугающий дом.

Старуха превращается в элегантную экономку и знакомит Луизу с другими слугами - молчаливой Поппи, мужественным Чиджиоке и девочкой Мэри. Хозяин дома - мистер Морнингсайд - молодой мужчина, настоящего возраста которого никто не знает. Неожиданно гости пансиона начинают исчезать один за одним…

Про автора:

Мэделин Ру - популярная американская писательница, автор захватывающих мистических бестселлеров, обладательница награды "Выбор читателей Лайвлиба". Ее истории - завораживающая магия, которая пугает и манит одновременно. Потрясающее сочетание атмосферы волшебства и мистики, где реальность и потусторонний мир сплетаются воедино.

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Все по теме:

Дом теней, Литература, Мэделин Ру, Роман, Современная литература.
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