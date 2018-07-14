Повесть Татьяны Сидоренко "Ольга, жена Пикассо"

Повесть "Ольга, жена Пикассо" - первая в Украине художественная книга об Ольге Хохловой, балерине труппы Сергея Дягилева "Русский балет", и о ее семейной жизни с Пабло Пикассо, которая длилась 18 лет.

Кроме главных персонажей, в канву повести известной писательницы из Нежина Татьяны Сидоренко вплетено сложные и интересные фигуры ближайшего художественного окружения Пабло и Ольги - незаурядных личностей в истории мировой культуры ХХ века - С. Дягилева, И. Стравинского, Ж. Кокто, А. Матисса, Г. Апполинера, Л. Арагон, М. Брака, Гертруды Стайн и других.

А удачно изобретена форма "эсхатологического интервью" предоставляет повести ощущение непосредственного общения с главными персонажами произведения.