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Новая книга Стивена и Оуэна Кингов "Спящие красавицы"
16:26 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: bookclub.ua

Общий роман Короля ужасов и его сына.

Роман повествует о недалеком, если не сказать опасно близком, будущем, а местом действия станет городок Аппалачи, основной достопримечательностью которого является женская тюрьма. В момент, когда женщины засыпают, что-то происходит с ними: тело окутывает тонкий кокон, а сознание уходит куда-то далеко. Если же нарушить целостность кокона, потревожить этот причудливый мистический сон, женщины возвращаются иными, свирепыми словно хищные звери, склонными к насилию.

Мужчины остаются брошенными в бессмысленном теперь, чахнущем мире, наблюдая, как их матери, жены и сестры превращаются в спящих красавиц из какой-то новой пугающей сказки. И только одна женщина, таинственная Эви, оказалась не подвержена этому странному проклятию, которое, впрочем, может оказаться и благословением. Возможно, в Эви кроется ключ к разгадке, лекарство от сонной пандемии. Или же она демон, которого необходимо уничтожить?

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Литература, Оуэн Кинг, Роман, Спящие красавицы, Стивен Кинг.
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