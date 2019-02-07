Книга Генри Джеймса "Поворот винта"

Повесть "Поворот винта" стала своего рода "визитной карточкой" Джеймса-новеллиста и удостоилась многочисленных экранизаций.

Состоятельный лондонский денди ищет гувернантку для своих племянников. Он берет на работу молодую девушку и вверяет ей опеку над Майлзом и Флорой. Также он предупреждает девушку, что она никогда, ни под каким предлогом не должна его беспокоить, просить о чем-то, жаловаться или писать ему письма. Дети поражают гувернантку своей красотой. Они тихие и послушные, но очень странные. От экономки, мисс Гроуз, девушка узнает, что предыдущая гувернантка умерла при загадочных обстоятельствах. Однажды девушка замечает странные фигуры мужчины и женщины. Это призраки!.. В старом поместье начинает происходить что-то пугающее и необъяснимое.