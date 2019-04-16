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Книга Джоди Пиколт "Искра надежды"

Книга Джоди Пиколт "Искра надежды"
09:32 Сегодня Телеграф

Долгожданная новинка Джоди Пиколт!

Джордж никогда не думал, что станет тем, кто захватывает заложников. Но сегодня утром он пришел в центр, где проводят аборты, вооруженным и отчаявшимся. Именно здесь, по его мнению, его юной дочери сделали страшную операцию, лишили искры новой жизни, и теперь они ответят за все. Полицейский детектив Хью Макэлрой не впервые вел переговоры с вооруженным преступником. На этот раз он понимал: тот, кто открыл огонь в клинике, не маньяк-убийца, а лишь отчаявшийся отец. Но внезапно Хью видит в телефоне сообщение от своей дочери. И сердце опытного полицейского замирает… Этим утром судьбы незнакомых людей причудливо переплетаются, и теперь их жизни полностью зависят друг от друга.

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Литература, Новинка, Новые книги, Книжная новинка, Искра надежды, Джоди Пиколт.
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