Книга Рейчел Липпинкотт "За пять шагов до любви"

Романтическая экранизация. Проникновенная история любви и пожертвований, приближений и отдаленности.

Пять шагов и ни в коем случае не ближе. Иначе это может убить Стеллу. Почему? Редкая болезнь, которая с детства не давала жить нормальной жизнью. Не подходи, не стоит. Вскоре ей предстоит операция, и наконец все будет хорошо. Но все равно держи дистанцию. Когда тебе хочется обнять ее или коснуться волос - не подходи к ней, Вилле. Ты именно тот, кого она должна избегать несмотря на все. Даже один твой вздох может разрушить всю ее жизнь. Если ты хочешь, чтобы она жила, - держись на расстоянии. Но я знаю, ты не можешь. Почему ты влюбился в нее? Почему она полюбила именно тебя? Вместе - нельзя. Отдельно невозможно ...