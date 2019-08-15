Книга Анастасии Медведевой "Неудачница"

Один из самых интригующих романов о современной любви этого года.

Устроившись в крупную компанию, Мила сразу же оказывается в подчинении сына гендиректора — расчетливого красавца с отвратительным характером и большими планами на бизнес отца. По контракту днем она его личная помощница, а вечером — его же домработница, скованная по рукам и ногам системой жестких штрафов. Лишь однажды вырвавшись на свободу, Мила знакомится с угрюмым брутальным музыкантом по прозвищу Бес. Их общение становится ее отдушиной, однако не остается незамеченным требовательным боссом: тот добавляет в свой дьявольский контракт новое условие… Мила даже не догадывается, какая роль отведена ей в его новой игре.