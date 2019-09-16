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Книга Макса Кидрука "Пока свет не погаснет навсегда"

Книга Макса Кидрука "Пока свет не погаснет навсегда"
14:35 Сегодня Телеграф

Максим Иванович Кидрук - украинский писатель, путешественник, колумнист мужского журнала "XXL".

Никакие жертвы не стоят попыток исправить прошлое, ведь безжалостный мир всегда найдет способ заставить за них расплачиваться.

Сестры Рута и Индия, несмотря на необычные имена, проживающих вполне обыденные жизни: Индия учится на врача, Рута заканчивает одиннадцатый класс. Все внезапно меняется, когда в результате несчастного случая погибает жених Индии. Ранее близкие сестры отдаляются, обвиняя друг друга в том, что произошло. И именно тогда, когда, казалось бы, из конфликта уже не выпутаться, Рута обнаруживает, что способна влиять на реальность во сне. Вскоре в ее сновидениях появляются причудливые тени, и чем ближе они подходят, тем больше меркнет свет вокруг девушки. По безудержным желанием вернуть прежнюю жизнь Рута не замечает, как каждый следующий сон становится все темнее.

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Литература, Книжные новинки, Макс Кидрук, Пока свет не погаснет навсегда.
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