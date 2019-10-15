Книга Владимира Лиса "Обет"

Владимир Лис - известный украинский журналист, прозаик и драматург.

Кто-то узнал о древнем грехе старого Антона Лычака, направил письмо с единственным предложением: "Время возвращать долг" - и растревожил его покой. А у соседки Ольги своя драма: ее сын влюбляется в дочь бизнесмена Егора, и та отвечает взаимностью, - но юная пара не знает, что на самом деле они брат и сестра. Возвращается из колонии Богдан, осужденный за убийство, которого не совершал. Его жена выбрала счастье с другим, а дочь и не подозревает, что у нее есть папа. А еще рядом сестра жены Вика и чудачка соседка Алевтина, о которой в Старом городе ходят жуткие слухи ...

Судьбы жителей улочки с символическим названием Обет переплетаются в тугой узел, где свои драмы и щемящие отношения, давние и нынешние чувства. Каждый из них давал обет. Но каждый ли придерживался ее сквозь время?