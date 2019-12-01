Книга Светланы Талан "Когда прошлое впереди"

Светлана Талан - украинская писательница, автор романов на остросоциальные темы.

Полина никогда не забудет того, что произошло с ней в юности. Сейчас она успешная женщина. А тогда - запуганная девочка, с мольбой смотревшая в глаза трем насильникам. Но они не пожалели ее. Как и она не пожалела потом свою дочь, оставив малышку в роддоме. Полина хотела забыть свое прошлое. Она сбежала в другой город, в другую жизнь. Но разве можно убежать от себя? Полина едва не попадает в ДТП. Ее спасает незнакомая девушка. В ее лице Полина вдруг видит такие знакомые и родные черты… Но это невозможно. Она сожгла все мосты. Тогда почему в сердце еле слышно затрепетала надежда?..