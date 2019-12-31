Книга Елены Печорной "Химерница"

Елена Печорна - украинская писательница, лауреат премии Олеся Гончара 2010 года.

Николай - глава провинциального городка, местный "князек", баловень судьбы. И что он делает здесь, в доме старой ведьмы Шептулихы? Она - его последняя надежда на спасение дочери. Двое ближайших друзей Николая уже потеряли самых дорогих. Теперь его очередь. Но вместо старой его встречает странное девочка - химерница, "что мысли читает". Откуда она взялась?

Судьба не знает случайностей. Когда-то Николай и его друзья совершили страшное поругание. Они забрали то, что им не принадлежало. И время возобновлять равновесие. Время отдавать. Только искренняя жертва спасет дочь. Чем заплатит отец за свои грехи? И кем в действительности является та, которую тайком называют химерницей?..