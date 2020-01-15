Книга Карло Ровелли "Нереальная реальность. Путешествие по квантовой петле"

"Карло Ровелли – это человек, который сделал физику сексуальной, ученый, которого мы называем следующим Стивеном Хокингом". – The Times Magazine.

Что есть время и пространство? Откуда берется материя? Что такое реальность?

Главный парадокс науки состоит в том, что, открывая нам твердые и надежные знания о природе, она в то же время стремительно меняет ею же созданные представления о реальности. Эта парадоксальность как нельзя лучше отражена в книге Карло Ровелли, которая посвящена самой острой проблеме современной фундаментальной физики – поискам квантовой теории гравитации.

Упоминание этого названия многие слышали в сериале "Теория Большого взрыва", но узнать, в чем смысл петлевой гравитации, было почти негде. А между тем эта теория – один из важных игроков на переднем крае фундаментальной физики