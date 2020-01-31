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Пятница, 31.01.2020
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Книга Джоджо Мойес "Дарующий звезды"

Книга Джоджо Мойес "Дарующий звезды"
16:22 Сегодня Телеграф

Джоджо Мойес - известная английская романистка и журналистка.

США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца Беннета Ван Клива в надежде избежать душной атмосферы родительского дома в Англии, но довольно скоро понимает, что сменила одну тюрьму на другую. Именно поэтому она с радостью соглашается на работу в весьма необычной библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт. Марджери, возглавившая эту библиотеку, – самодостаточная женщина, хорошо знающая жителей и обычаи гор, – привыкла сама решать, что ей делать и как поступать, не спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации. Они с Элис быстро находят общий язык и становятся близкими подругами…

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Все по теме:

Литература, Книжные новинки, Бестселлеры, Джоджо Мойес, Дарующий звезды.
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