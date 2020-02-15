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Книга Андрея Новика "Аномалия"

Книга Андрея Новика "Аномалия"
10:05 Сегодня Телеграф

Львовянину Андрею Новикову – 28. Молодой писатель верит в будущее украинской литературы и неутомимо работает над своим вкладом в нее.

География этого психологического и интеллектуального чтива на удивление широкая, а события и их последствия - изрядно запутанные и таинственные. Германия и США, Испания, Франция и Марокко – именно в таких пространственных пределах происходит действие. Что касается времени... Все начинается в наши дни в Гамбурге, где создается реальность, которой в дальнейшем невозможно овладеть. Именно здесь ученого Александра Бунге находят мертвым в собственном кабинете. Он был одним из участников экспериментов по обнаружению гравитационной аномалии в кристаллах. Агент спецслужбы Маркус Бруннер начинает расследование. Тем временем украинцы Остап, Виталий, Ян и Марта прилетают в Марокко на отдых. Во время экскурсии они попадают в жуткое ДТП. Это было так странно, как будто водители выпали из этой реальности на несколько секунд. Остап понимает, что происходит нечто необычное. А потом он встречает Амиру - девочку, которая выжила после того ДТП и стала другой… Теперь на нее открыта охота. Амира как-то связана со смертью ученого Бунге. Бруннер хочет найти девочку, ибо она - ключ к катастрофе…

"Книга, которую вы сейчас держите в руках, в определенном смысле является особенной для меня, - замечает автор. - В ней описаны вещи, которые окружают нас с вами, однако о которых мы даже не догадываемся. Каждый проведенный опыт содержит под собой реальную почву, а загадочные пространственно-временные кристаллы на самом деле существуют".

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Новые книги, Аномалия, Книжные новинки, Андрей Новик.
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