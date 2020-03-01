Книга Ю Несбе "Нож"

Ю Несбё - норвежский музыкант, писатель и журналист.

"Нож" - долгожданный 12-й роман из захватывающей серии о Харри Холе. В мире продано более 40 миллионов экземпляров книг Ю Несбё. Среди его наград - премия Датской академии детектива, премия "Книга года", номинация "Лучший скандинавский роман". Он обладатель престижной премии "Пер Гюнт" за вклад в создание положительного образа страны на мировой арене.

В Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не совсем обычную роль - он возглавляет не расследование, а список подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, поскольку переживает не лучшие времена и некоторые события последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда, на момент убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование - в первую очередь это расследование темных глубин собственного "я".