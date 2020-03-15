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Книга Татьяны Устиновой "Серьга Артемиды"

Книга Татьяны Устиновой "Серьга Артемиды"
16:41 Сегодня Телеграф

Татьяна Устинова - российская писательница-прозаик, автор детективных романов, сценарист, переводчик и телеведущая.

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного отца – гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с бабушкой?

В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный происходит ужасное – погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает всей семье, состоящей исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, развалиться на части, которые не соберешь…

Все три героини проходят испытания – каждая свои, – раскрывают тайны и по-новому обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины – каждой свой, – и непонятно, как они жили друг без друга так долго.

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Новые книги, Книжные новинки, Татьяна Устинова, Серьга Артемиды.
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