Книга Люко Дашвар "#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ"

Люко Дашвар - украинская писательница, сценарист, журналист.

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Галя вполне почувствовала смысл этого выражения. Ее жизнь перевернулась только потому, что она стремилась помочь другому человеку. Девушка потеряла все: работу, мужа, друзей, веру в людей. И что, как все наиболее значимое и невероятное начинает происходить с нами именно тогда, когда мы пытаемся выкарабкаться из ада? Это непросто, потому что человек по-настоящему теряет голову только от двух вещей: от страха и от любви. Однако что делать, когда тебя одновременно накрывают и страх, и любовь?..