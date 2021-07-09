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Мендель устроила перепалку с Бабченко из-за названия своей книги

Мендель устроила перепалку с Бабченко из-за названия своей книги
08:25 Сегодня Телеграф Facebook

"Хватит этих "мемуаров гейши" - в сети на книгу бывшей пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского - Юлии Мендель отреагировали неоднозначно. Особенно досталось названию издания. Книга Юлии Мендель будет называться "Каждый из нас Президент".  

Писатель и журналист Аркадий Бабченко прокомментировал, что зря ждал его три дня. 

мендель бабченко

Другие пользователи соцсети также шутили над названием. Например, спрашивали, почему если каждый Президент, то кортеж есть только у Зеленского? Вспомнили много популярных "мемов" про Президента. 

вопрос про китайский

Также комментаторы предположили как будут называться новые книги Мендель. 

чемодан вокзал

Ранее "Телеграф" рассказал, что известно про эту книгу  - сколько будет стоить и какой у нее рейтинг. Книга выйдет в конце недели, 11 июля. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 272

Все по теме:

Президент, Книга, Аркадий Бабченко, Юлия Мендель.
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