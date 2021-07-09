Мендель устроила перепалку с Бабченко из-за названия своей книги

"Хватит этих "мемуаров гейши" - в сети на книгу бывшей пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского - Юлии Мендель отреагировали неоднозначно. Особенно досталось названию издания. Книга Юлии Мендель будет называться "Каждый из нас Президент".

Писатель и журналист Аркадий Бабченко прокомментировал, что зря ждал его три дня.

Другие пользователи соцсети также шутили над названием. Например, спрашивали, почему если каждый Президент, то кортеж есть только у Зеленского? Вспомнили много популярных "мемов" про Президента.

Также комментаторы предположили как будут называться новые книги Мендель.

Ранее "Телеграф" рассказал, что известно про эту книгу - сколько будет стоить и какой у нее рейтинг. Книга выйдет в конце недели, 11 июля.