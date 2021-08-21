Укр

На трассе Львов – Тернополь в лобовом столкновении пострадала 14-летняя девочка (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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На трассе Львов – Тернополь в лобовом столкновении пострадала 14-летняя девочка (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 12:51
ДТП во Львовской области

Во Львовской области на трассе произошло лобовое столкновение авто, пострадал ребенок.

На автодороге Львов – Тернополь 20 августа, около 16:00, лоб в лоб столкнулись Volvo и ВАЗ. Авария произошла в селе Кийков Золочевского района.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранителям удалось установить, что водитель автомобиля «Volvo», 42-летний житель города Херсон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-211120» под управлением 44-летнего жителя одного из сел Золочевского района. 

ДТП во Львовской области
ДТП во Львовской области

В результате столкновения пострадала пассажирка «ВАЗа», 14-летняя жительница района. Девочку с телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение.

Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются полицейскими. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить до трех лет тюрьмы.

Напомним, как писал "Телеграф", 20 августа в Запорожской области Mercedes вылетел с трассы на обочину, перевернулся и загорелся. А 14 августа в Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое человек.

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