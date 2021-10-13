Молодой предприниматель: заключенный львовянин организовал целый наркобизнес в колонии

У каждого участника группы была своя роль в организации наркотрафика.

Во Львове в Лычаковской колонии правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась поставками наркотиков в пенитенциарное учреждение. Шести фигурантам сообщили о подозрении — среди них есть и заключенные.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Организатором, по информации следствия, стал местный житель, которого осудили на четыре года за разбой. Он стал "смотрящим" в одном из отделений в котором и отобрал себе подельников. Имея связи и "на воле" — привлек к схеме и бывших заключенных.

Изъятые вещественные доказательства

Внутри импровизированного наркокартеля у каждого была своя зона ответственности от сбора денег до подбора курьера. В колонию наркотики попадали с помощью "перекидов".

Следственные действия в колонии во Львове

Участников поймали "на горячем" во время передачи наркотиков. Вещественные доказательства изъяли. Шести участникам группы сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 307), пятеро из них — заключенные колонии.

Санкция статьи от 9 до 12 лет лишения свободы.

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