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Молодой предприниматель: заключенный львовянин организовал целый наркобизнес в колонии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Обыск помещений Новость обновлена 13 октября 2021, 10:30
Обыск помещений

У каждого участника группы была своя роль в организации наркотрафика.

Во Львове в Лычаковской колонии правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась поставками наркотиков в пенитенциарное учреждение. Шести фигурантам сообщили о подозрении — среди них есть и заключенные.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Организатором, по информации следствия, стал местный житель, которого осудили на четыре года за разбой. Он стал "смотрящим" в одном из отделений в котором и отобрал себе подельников. Имея связи и "на воле" — привлек к схеме и бывших заключенных.

Изъятые вещественные доказательства
Изъятые вещественные доказательства

Внутри импровизированного наркокартеля у каждого была своя зона ответственности от сбора денег до подбора курьера. В колонию наркотики попадали с помощью "перекидов".

Следственные действия в колонии во Львове
Следственные действия в колонии во Львове

Участников поймали "на горячем" во время передачи наркотиков. Вещественные доказательства изъяли. Шести участникам группы сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 307), пятеро из них — заключенные колонии.

Санкция статьи от 9 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что одессит прятал метамфетамин в детских игрушках и пытался отправить в Австралию.

Теги:
#Наркотики #Колония #Львов
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