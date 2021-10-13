Во Львове усилят карантин: какие правила начнут действовать с 18 октября

Сертификат вакцинации понадобится практически повсюду.

Львов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, переходит на новые карантинные правила.

Об этом проинформировал городской глава Андрей Садовой.

По его словам, город перейдет в режим усиленного карантина с 18 октября, а новые правила коснутся практически всех сфер жизни.

В частности будут внесены изменения в образовательный процесс — всех школьников отправят на каникулы до 1 ноября.

Кроме того, вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением тех, где все участники и организаторы смогут предоставить свидетельства о вакцинации или негативные тесты на COVID-19.

При этом музыкальные школы, народные дома, кружки и секции работать не будут, а библиотеки смогут лишь выдавать книги.

Рынкам, магазинам, ТРЦ, парикмахерским и салонам красоты разрешена работа лишь при заполненности не выше 50%, а также при обязательном соблюдении масочного режима и полной вакцинации сотрудников или наличия у них негативного теста на коронавирус.

Для заведений общепита также вводится запрет на работу после 23:00. На них также будут распространяться требования о вакцинации сотрудников.

В случае, если до 1 ноября эпидемическая ситуация не изменится, наличие сертификата вакцинации или теста станет обязательным требованием и для посетителей.

Как сообщалось ранее, Минобразования Украины порекомендовало всем образовательным учреждениям страны отправить детей на каникулы с 18 октября.