Укр

Во Львове усилят карантин: какие правила начнут действовать с 18 октября

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
74
Карантин
Карантин

Сертификат вакцинации понадобится практически повсюду.

Львов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, переходит на новые карантинные правила.

Об этом проинформировал городской глава Андрей Садовой.

По его словам, город перейдет в режим усиленного карантина с 18 октября, а новые правила коснутся практически всех сфер жизни.

В частности будут внесены изменения в образовательный процесс — всех школьников отправят на каникулы до 1 ноября.

Кроме того, вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий, за исключением тех, где все участники и организаторы смогут предоставить свидетельства о вакцинации или негативные тесты на COVID-19.

При этом музыкальные школы, народные дома, кружки и секции работать не будут, а библиотеки смогут лишь выдавать книги.

Рынкам, магазинам, ТРЦ, парикмахерским и салонам красоты разрешена работа лишь при заполненности не выше 50%, а также при обязательном соблюдении масочного режима и полной вакцинации сотрудников или наличия у них негативного теста на коронавирус.

Для заведений общепита также вводится запрет на работу после 23:00. На них также будут распространяться требования о вакцинации сотрудников.

В случае, если до 1 ноября эпидемическая ситуация не изменится, наличие сертификата вакцинации или теста станет обязательным требованием и для посетителей.

Как сообщалось ранее, Минобразования Украины порекомендовало всем образовательным учреждениям страны отправить детей на каникулы с 18 октября.

Теги:
#Львов #Карантин #Коронавирус #Андрей Садовой #Covid-19
Школа
Украина
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
Молочка подорожает, по мясу пока еще думают
Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине