Боятся ковида или ограничений? В сети появилось видео из Львова с очередью на вакцинацию

Всего иммунизацией против коронавируса во Львовской области охвачено 20,05% населения

В начале октября местные власти обещали, что Львовщина одной из первой перейдет в "красную" карантинную зону. Возможно, именно поэтому жители региона повально решили вакцинироваться, отстаивая огромные очереди за своей прививкой.

Видео одной из таких очередей, зафиксированных на территории ТРЦ Victoria Gardens в воскресенье, 17 октября, попало в сеть.

К слову, народ на Львовщине массово идет на вакцинацию уже минимум вторые сутки. Вероятно, многие украинцы озадачены новыми карантинными ограничениями, которые помимо прочего связаны еще и с пользованием межрегиональным транспортом.

Следует отметить, что Львовская область пока не попадает даже в десятку лидеров по количеству вакцинированного населения на регион. С результатом в 20,05% (включая вакцинированных 16 октября) она едва замыкает 12-ку лучших по иммунизации. Добавим, что из этого количества лишь 15,35% человек привиты обеими дозами, остальные вакцинированы лишь раз.

При этом больше всего жителей Львовщины — 40,3% — предпочли "уколоться" американским Pfizer. На втором месте по количеству привитых людей в регионе находится препарат Sinovac (24,7%).

Какие вакцины предпочитают жители Львовщины

Добавим, что по состоянию на утро 17 октября во Львовской области было вакцинировано более 880 тысяч человек. И все же такого количества все еще недостаточно, чтобы эффективно противостоять нарастающей новой волне заболевания.

Интересно, что лишь за выходную субботу количество новых выявленных случаев коронавируса на Львовщине снизилось — до 588. Предыдущие же несколько суток регион колебался от 816 до 1132 новых случаев в день.

Статистика заболевания во Львовской области по дням

К слову, пока регион остается в "оранжевой" зоне. "Телеграф" же рассказывал, каким областям повезло меньше и с понедельника на их территории будут действовать ограничения "красной".

Также мы рассказывали, как спешат вакцинироваться на Одесчине и как в этом регионе справляются с последствиями вспышки "короны".