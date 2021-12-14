Во львовской многоэтажке взорвался газ: видео спасения людей впечатляет

Пострадали шестеро человек, трое из них — госпитализированы.

На улице Замарстиновской,28 во Львове вечером 13 декабря взорвался газ, и начался пожар. Возгорание возникло на втором этаже трехэтажного дома. Когда пожарные прибыли на место — огнем была охвачена квартира, в которой произошел взрыв. В ней находились люди.

Об этом сообщает ГСЧС региона.

Для тушения пожара понадобился час и 24 огнеборца. Трех людей эвакуировали из горящего здания. Им понадобилась помощь медиков в больнице. Еще несколько человек из этого дома также обратились к врачам.

Пожарные потушили охваченную огнем квартиру

Кроме пожарных на месте работали сотрудники газовой службы. Предварительно, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка.

Местные СМИ сообщают, что женщина-владелица квартиры в тяжелом состоянии. У нее обожжены 25% тела. Всего пострадали шестеро человек. Из-за взрыва была повреждена стена дома.

Последствия пожара

Огонь также проник внутрь перекрытий и частично их разрушил. После тушения дом осмотрят проектировщики, чтобы узнать, какие восстановительные работы понадобятся.

Ранее "Телеграф" писал про масштабный пожар в Киеве — вспыхнула квартира на 12 этаже 16-этажного дома.