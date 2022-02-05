Неудачно подавилась - началась пневмония: украинка месяц проходила с костью в бронхах (фото)

У нее поднялась температура и началась задышка.

Месяц жила с посторонним предметом в дыхательных путях — жительницу Трускавца на больничную койку уложила куриная кость. Во время того, как она ела курицу, женщина поперхнулась. Сразу почувствовала, что что-то не так, но к врачам обратилась лишь спустя некоторое время.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В Центре легочного здоровья Львова рассказали, что кость мешала женщине дышать, но она надеялась, что это пройдет. В том, что у нее в дыхательных путях что-то застряло женщина не была уверена.

За месяц ситуация со здоровьем у женщины ухудшилась — она затемпературила, началась задышка, развилась пневмония. Только тогда при проведении бронхоскопии выяснили, что застряла куриная кость.

Кость месяц не давала нормально дышать

Врач Игорь Федунь рассказал, что постороннее тело достали эндоскопично: "кость попала в правое бронхиальное дерево, в нижний частичный бронх, вызывала раздражение и пневмонию".

Как только кость достали, женщина пропила курс антибиотиков и ее состояние пришло в норму.

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