Неудачно подавилась - началась пневмония: украинка месяц проходила с костью в бронхах (фото)
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У нее поднялась температура и началась задышка.
Месяц жила с посторонним предметом в дыхательных путях — жительницу Трускавца на больничную койку уложила куриная кость. Во время того, как она ела курицу, женщина поперхнулась. Сразу почувствовала, что что-то не так, но к врачам обратилась лишь спустя некоторое время.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
В Центре легочного здоровья Львова рассказали, что кость мешала женщине дышать, но она надеялась, что это пройдет. В том, что у нее в дыхательных путях что-то застряло женщина не была уверена.
За месяц ситуация со здоровьем у женщины ухудшилась — она затемпературила, началась задышка, развилась пневмония. Только тогда при проведении бронхоскопии выяснили, что застряла куриная кость.
Врач Игорь Федунь рассказал, что постороннее тело достали эндоскопично: "кость попала в правое бронхиальное дерево, в нижний частичный бронх, вызывала раздражение и пневмонию".
Как только кость достали, женщина пропила курс антибиотиков и ее состояние пришло в норму.
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