Побил и пошел спать: под Львовом мужчина жестоко расправился с матерью

За совершенные действия преступнику грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Мужчина жестоко избил родную мать, после чего ушел спать. Инцидент произошел во Львовской области, где месяц назад мужчина кирпичом забил насмерть родную сестру.

От совершённых травм 71-летняя женщина скончалась, сообщают в Главном управлении Нацполиции региона.

Сообщение о смерти женщины в одном из сел Львовского района правоохранители получили около 8.00, 12 ноября. О произошедшем сообщил 46-летний сын погибшей.

На место происшествия выехала местная следственно-оперативная группа, а также эксперты-криминалисты полиции Львовской области. На месте правоохранителям удалось констатировать, что на теле 71-летней женщины присутствуют следы насильственной смерти.

После выполнения ряда следственных действий, допроса соседей, изучения видео с камер наблюдения полицейские установили, что к гибели пенсионерки причастен ее сын — именно тот, что сообщил об инциденте. Во время семейной ссоры, находясь под влиянием алкоголя, он нанес многочисленные удары по телу женщины руками и ногами.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – женщина скончалась на месте. Сын, завершив семейные разборки, ушел спать, а с утра позвонил полицейским и сообщил, что ночью внезапно умерла его мать.

Известно, что сын с матерью вместе не проживали – мужчина наведался к ней накануне.

Злоумышленник был задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчине было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного преступления (умышленного убийства), предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса. За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина убил ножом родного сына.

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