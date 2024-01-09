Без опыта в бизнесе — контракт на миллионы: кормить рожениц на Львовщине будет начинающий ФЛП

Оказалось, что 34-летняя женщина зарегистрировалась как ФЛП всего несколько недель назад

Львовский областной клинический перинатальный центр (ЛОКПЦ) заключил соглашение на услуги по питанию пациенток с начинающей бизнесменкой. Стоимость контракта составила 8,55 млн. грн.

Зовут предпринимательницу Любовь Винник. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Оказалось, что 34-летняя женщина зарегистрировалась как ФЛП всего несколько недель назад, не имея никаких производственных мощностей или поваров.

Первое соглашение на 8,89 млн грн с ФЛП Винник Любовь Андреевна, которое оказалось единственной участницей тендера, директор ЛОКПЦ Мария Малачинская подписала 28 декабря.

При этом в тексте соглашения фамилия директора ЛОКПЦ дважды указана с ошибкой – Мальчинская вместо Малачинска. Впрочем, эта ошибка была исправлена, подписав 1 января дополнительное соглашение. При этом без объяснений снизили стоимость заказа до 8,55 млн грн.

По этому соглашению Любовь Винник, ранее не имевшая ни одного бизнес-опыта, в течение 2024 года должна обеспечить пациенток больницы готовыми завтраками, обедами и ужинами, включая диетическое питание. Это в общей сложности 174,2 тыс. порций.

Поставлять еду должны ежедневно, несмотря на праздники или выходные. Тендерная документация свидетельствует о том, что будут готовить почти по 500 порций в день только двое поваров. Доставлять еду будет один водитель.

Как следует из анализа тендерного предложения Любови Винник, необходимую для выполнения договора материально-техническую базу, она подготовила только в декабре – кухню арендовала 2 декабря, автомобиль 19 декабря. Двоих поваров и водителя взяли на работу 18-21 декабря. Решение о регистрации помещения для изготовления питания предпринимательница вообще получила 21 декабря. Это произошло за день до окончательного срока подачи предложений.

Интересно, что в подтверждение выполнения аналогичных договоров Любовь Винник предоставила два выполненных соглашения, одно из которых подписано 8 ноября 2023 года, хотя все необходимое для работы, как сказано выше, она собрала только в декабре. Еще одно соглашение подписано им 1 ноября, хотя в качестве ФЛП оно зарегистрировалось только 3 ноября.

Получить комментарии самой Любви Винник не удалось, поскольку указанный в тендерной документации контактный телефонный номер не работает.

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