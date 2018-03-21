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Здоровая беременность:полезные свойства бананов, о которых вы не знали

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Употребление бананов во время беременности
14:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

На ранних сроках беременности, когда может стать дурно от одного запаха некоторых продуктов, на помощь большинству будущих мам «приходят» бананы, которые стают спасительным средством от тошноты. К тому же они обладают слабым запахом. В некоторой мере бананы спасают и от изжоги, поскольку их мякоть, попадая в желудок, обволакивает его слизистую и ощущения становятся не такими сильными.

Бананы обладают целым списком полезных при беременности веществ, а именно: белком, углеводом, витаминами В6, В12, С, цинком, железом, кальцием, фолиевой кислотой. Белок особенно необходим во II и III триместрах, когда обменные процессы усиливаются. Он является строительным материалом клеток. Для здорового роста ребенка нужно в день получать 14 г белка, а от одного банана можно получить до 1.3 г.

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Углеводы насыщают организм дополнительной энергией, а бананы довольно-таки богаты ими. Очень важную роль в производстве красных кровяных телец (эритроцитов) играет витамин В6. Суточная потребность в этом витамине при беременности — 1.9 мг, что как раз может дать употребление 2-х бананов, которые являются одними из самых богатых фруктов на витамин В6. Такая же роль в организме отведена и витамину В12. Аскорбиновая кислота (витамин С) очень важен при формировании кровеносных сосудов, десен, кожи, а также костей и других тканей. Суточная норма витамина С при беременности составляет 60 мг, половину которой также можно получить с помощью двух бананов.

Для нормального роста костей и тканей необходим также и цинк. Важен он и при развитии вкусовых рецепторов, а также при заживлении ран. Особенно значительна его роль на ранних сроках беременности в качестве гарантии здорового роста ребенка. При беременности суточная потребность в железе возрастает до 27 мг и хотя в одном банане содержится всего 0.5 мг, но важно то, что для успешного его усвоения организмом нужен витамин С, который, как уже говорилось выше, в достаточных дозах есть в бананах. Для крепких зубов и костей необходим кальций, который также можно получить от бананов. К тому же можно побаловать себя банановым коктейлем, если к банану добавить еще и молоко. Чтобы избежать дефектов нервной трубки, а также обеспечить здоровый рост новых генов и клеток, нужна фолиевая кислота, суточная потребность которой во время беременности возрастает до 600 мкг. В умеренном количестве содержится она в бананах.

Часто беременных женщин беспокоит такая деликатная проблема как запоры, для борьбы с которой нужно получать побольше клетчатки, которая есть в бананах в нужном количестве. Съев всего один банан натощак, вы сможете справиться с этой проблемой. Мякоть бананов содержит такие вещества растительного происхождения, как эндорфины, которые отлично поднимают настроение, а ведь часто беременные женщины поддаются резким сменам настроения и то далеко не в положительную сторону. С помощью бананов можно поддерживать в тонусе внутренние органы будущей мамы. Многие женщины избегают бананов, поскольку считают их очень калорийным продуктом. На самом деле не такие уж они и калорийные — один средний банан содержит около 95 кл, к тому же они достаточно сытны, поэтому съесть их много за один раз вряд ли получится. Умеренное потребление бананов принесет только пользу беременным женщинам.

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Беременность, Питание для беременных, Позьза бананов, Польза бананов для беременных, Употребление бананов.
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