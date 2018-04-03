Знакомьтесь, Грег Уикхерст — отец-одиночка из Пуэбло, штат Колорадо.

Знакомьтесь, Грег Уикхерст — отец-одиночка из Пуэбло, штат Колорадо. Когда его дочка Иззи стала подрастать, Грег понял, что не знает, что делать с ее волосами, а ведь для любой девочки это важно. Тогда он пошел на специальные курсы, чтобы научиться заплетать косички и делать другие прически своей маленькой дочурке. И надо признать, к Рождеству Грег стал настоящим профи по замысловатому плетению косичек. Наверняка все девочки в школе завидуют Иззи.