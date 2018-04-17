В то время как близнецы намеренно одеваются одинаково, стоят в одинаковых позах, чтобы подчеркнуть свое единство, фотографу удается уловить их индивидуальность.

Фотограф Питер Зелевски провел последние пару лет, исследуя особый мир идентичных близнецов, ставя под сомнение не только невероятную связь между ними, но и то, что отличает их друг от друга. У Питера есть страсть к портретной фотографии, и он предпочитает фотографировать людей на открытом воздухе в естественном свете. Он фотографирует идентичных близнецов разных возрастов и пола, все они из Лондона, где родился и сам Питер. «Когда я начал проект, меня просто завораживала похожесть близнецов, но потом, наоборот, начали интересовать тонкие различия между ними", - сказал Питер Хэку. В то время как близнецы намеренно одеваются одинаково, стоят в одинаковых позах, чтобы подчеркнуть свое единство, Петру удается уловить их индивидуальность и различия. Питер демонстрирует некоторые из своих портретов на выставке в галерее Hoxton в Шедерихе (Лондон).