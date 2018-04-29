Разница в вечность: прабабушки со своими правнуками в удивительно милых снимках.

После того, как на сайте «Life Of Dad» была размещена душещипательная фотография 101-летней прабабушки Розы Кэмфилд с ее двухнедельной правнучкой Кейли, на сайт стали приходить аналогичные трогательные снимки. Люди со всего мира стремились поделиться совместными фотографиями старейших членов их семей вместе с юным поколением, причем последние были новорожденными на большинстве фотографий. Фотография с самой большой разнице в возрасте из тех, что были присланы, составила 112 лет!