Молодая женщина воспитывает сразу 5 малышей: семилетних двойняшек и четырехлетних тройняшек.

Мама из Японии Сачина воспитывает сразу 5 малышей: семилетних двойняшек и четырехлетних тройняшек. Молодая женщина, судя по снимкам в Instagram, с задачей справляется более, чем просто хорошо. Сачина наряжает малышей в одинаковые костюмы и создает для них новые образы. Она также делится с подписчиками прекрасными моментами из жизни и рассказывает о том, как милым двойняшкам и очаровательным тройняшкам живется в одном доме. Мы решили, что эти малыши просто не могут оставаться в тени, так что смотрите снимки из инстаграма Сачина.