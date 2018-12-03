Мама создает для своих близнецов интересные приключение, пока они спят (Фото)

В то время как многие родители чувствуют определенное облегчение, когда их дети ложатся спать, эта мать совершенно другой случай. Она только и делает что ждёт, когда ее дети лягут спасть, чтобы начать "дарить жизнь" своим мечтам. Японка Аюми Омори (Ayumi Omori) создает забавные композиции для своих двух детей, пока они находятся в мире грёз. Она создала серию под названием "Twins Adventures", где её близнецы попадают в различные приключения во время сна. Результат очень креативен, и это ещё один способ сохранить детские воспоминания.