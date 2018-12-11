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Вторник, 11.12.2018
Дети в теплых и уютных снимках талантливого фотографа Гендре Гомес (Фото)
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Дети в теплых и уютных снимках талантливого фотографа Гендре Гомес (Фото)

"Меня зовут Гедре Гомес, и я многократно награждаемый детский фотограф. Я 35-летняя мама двух мальчиков - Марио и Рокко. Мои дети - причина, по которой я увлеклась фотографией 6 лет назад - хотела запечатлеть каждый момент, каждый шаг, каждый рубеж. Я также фотографирую семьи и будущих мам, но больше всего мне нравится детская фотография", - рассказала талантливый фотограф. И, действительно, каждый из ее снимков несет в себе отдельную историю, которую хочется слушать не прекращая.
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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