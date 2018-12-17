Невероятный фотопроект на протяжении 17 лет (Фото) Известный на весь мир фотограф из Тайваня Анни Ванг (Annie Wang) давно для себя решила, что предсказуемые и типичные фотографии матери и ребенка это не её стиль. Самая главная идея Ании это самопрезентация, которая выражается в создании собственного Я и она считает, что самопожертвование, которым грешат многие матери не рационально. Да, материнство это долгое и сложное путешествие, но оно не должно основываться на принесении себя и собственных интересов в жертву. Фотограф проводит параллель между материнством и своей работой, а иногда пытается совмещать эти две вещи в одну. "Мать не только даёт жизнь, но и постоянно создает неразрывную связь между матерью и ребенком", - говорит Анни. Именно на основании этих взглядов на свет родился фоторопект "Мать как создатель". Результат вышел настолько невероятным, что тронул сердца многих людей по всему миру. Её теперь уже 18-летний сын горд и счастлив, что вырос вместе с невероятным искусством своей матери.