Очаровательные снимки, доказывающие, что вашему ребенку нужен кот (Фото) Собак считают лучшими друзьями человека, и мы с этим полностью согласны, ведь они преданы и честны со своим человеческим другом, а также являются отличными няньками для маленьких детей. Но кошка тоже может стать отличным мурлыкающим компаньоном для вашего ребёнка, когда она не обдумывает коварный план по завоеванию мира. Хотя кошки и являются отличными домашними животными, убедитесь, что ваш кот доброжелателен, а ваши дети понимают границы дозволенного, перейдя через которые можно получить неприятную царапину.