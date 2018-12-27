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Четверг, 27.12.2018
Очаровательные снимки, доказывающие, что вашему ребенку нужен кот (Фото)
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Очаровательные снимки, доказывающие, что вашему ребенку нужен кот (Фото)

Собак считают лучшими друзьями человека, и мы с этим полностью согласны, ведь они преданы и честны со своим человеческим другом, а также являются отличными няньками для маленьких детей. Но кошка тоже может стать отличным мурлыкающим компаньоном для вашего ребёнка, когда она не обдумывает коварный план по завоеванию мира. Хотя кошки и являются отличными домашними животными, убедитесь, что ваш кот доброжелателен, а ваши дети понимают границы дозволенного, перейдя через которые можно получить неприятную царапину.
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Дети, Ребенок, Животные, Коты, Фото, Снимки, Младенцы.
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