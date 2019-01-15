Маленький гений: как поддержать и не утерять способности ребенка

Как же не проглядеть в своем ребенке гения? У таких детей есть несколько особых признаков развития и поведения.

Если вы замечаете в своем ребенке излишнюю взрослость и серьезность, не стоит пугаться. Возможно, в вашей семье растет маленький гений. Как же не проглядеть в своем ребенке гения? У таких детей есть несколько особых признаков развития и поведения.

1. Опережает сверстников

Часто такие дети развиваются быстрее остальных. Они рано начинают говорить. Как правило, сразу и очень осмысленно. А к 2,5 годам можно услышать от них речь, построенную из сложных предложений.

2. Выделяет повторяющиеся вещи

Речь не о способностях выделять предметы одинакового цвета или формы, с чем справляются обычные дети. Гениальный ребенок замечает такие тонкости и причинно-следственные связи, которые не характерны для его возраста. Например, схожее поведение людей. Или то, что сосед выходит из дома всегда в одно время.

3. Очень любознателен

Примерно к 3-м годам всех детей настигает возраст почемучек. Готовьтесь, что он сведет с ума вопросами. Такому ребенку интересно знать о каждой вещи или явлении в деталях. Он станет задавать каверзные вопросы, которые и не пришли бы вам в голову. Многие люди со стандартным мышлением о таких вещах просто не задумываются.

4. Знаток любимой темы

У гениального ребенка есть излюбленная тема, в которой он разбирается чуть ли не на уровне ученых, читает любую информацию и смотрит программы по своему интересу. Это может быть что угодно: от жизни муравьев до устройства самолета.

5. Предпочитает взрослых для общения

С обычными детьми гении не могут найти общий язык, им интереснее проводить время с людьми старше них. Поэтому не нужно удивляться, если в саду или в школе у одаренного ребенка может не быть друзей среди ровесников.

6. Очень целеустремлен

Такой ребенок очень сосредоточен на своем деле и чаще других доводит его до логического завершения. Для гения всегда важен результат его действий.

7. Рано начал читать

У гениального ребенка наблюдается раннее осмысленное чтение и умение писать. Причем начать писать он может сразу письменными, а не печатными буквами. Такому ребенку может быть скучно в средней школе. Выход из ситуации – увлечь его кружками или искать школу с индивидуальным подходом к обучению.

8. Проявляет лидерские качества

Одаренный ребенок становится психологически и умственно зрелым гораздо раньше ровесников. Он уверен в своих силах, может контролировать поведение не только свое, но и окружающих. Способность мыслить креативно и удивлять познаниями часто делают его лидером в своей группе.

А каков по характеру ваш ребенок?