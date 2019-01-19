Дедушка всегда рядом: милый фотопроект польского фотографа (Фото) Польский фотограф Алина Габриль-Каминская документирует дорогие сердцу приключения двух своих детей. Как признается фотограф, чтобы запечатлеть детство сына и дочери, она выбрала не слова, а решила рассказать их историю через фотографию. И одно из главных мест в невинных приключениях детей занимает ее отец и их дедушка. Алина признается, что, может быть, он был и не лучшим отцом для нее, но он стал идеальным дедушкой для ее детей.