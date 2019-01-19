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Суббота, 19.01.2019
Дедушка всегда рядом: милый фотопроект польского фотографа (Фото)
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Дедушка всегда рядом: милый фотопроект польского фотографа (Фото)

Польский фотограф Алина Габриль-Каминская документирует дорогие сердцу приключения двух своих детей. Как признается фотограф, чтобы запечатлеть детство сына и дочери, она выбрала не слова, а решила рассказать их историю через фотографию. И одно из главных мест в невинных приключениях детей занимает ее отец и их дедушка. Алина признается, что, может быть, он был и не лучшим отцом для нее, но он стал идеальным дедушкой для ее детей.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фотопроект, Дедушка, польский фотограф, Алина Габриль-Каминская.
15:41 Сегодня Телеграф
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