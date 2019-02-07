Вещи, которые нельзя делать за детей

Все мы, родители, желаем своим детям только самого лучшего. Мы готовы жертвовать собой, готовы делать за своих детей многие вещи, чтобы им было проще идти по жизни. Но спустя годы понимаем, что надо себя чаще одергивать, давать детям самостоятельность в принятии решений, воспитывать чувство ответственности. Иногда стремление родителей подстелить соломки своему чаду переходит всякие границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.