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Понедельник, 25.02.2019
"Бигль и мальчик": семейный фотопроект, длительностью 2 года (Фото)
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"Бигль и мальчик": семейный фотопроект, длительностью 2 года (Фото)

Дети растут не по дням, а по часам. Это знает каждая мама. И всегда, когда делаешь фотографии своего ребенка, буквально через месяц смотришь на них, и понимаешь, что он уже выглядит совсем не так, ведь за этот месяц малыш подрос и изменился. Мама одного мальчика вот уже 2 года каждый месяц фотографирует своего сына вместе с псом биглем в одном и том же кресле, чтобы можно было следить за изменениями, которые происходят с ребенком за месяц. У мамы уже насобиралось много таких снимков, и действительно, на каждом из них сын меняется. Проект так и назвали: "Бигль и мальчик".
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Животные, Сын, Мальчик, Собака, Бигль и мальчик, Семейный фотопроект.
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