"Бигль и мальчик": семейный фотопроект, длительностью 2 года (Фото) Дети растут не по дням, а по часам. Это знает каждая мама. И всегда, когда делаешь фотографии своего ребенка, буквально через месяц смотришь на них, и понимаешь, что он уже выглядит совсем не так, ведь за этот месяц малыш подрос и изменился. Мама одного мальчика вот уже 2 года каждый месяц фотографирует своего сына вместе с псом биглем в одном и том же кресле, чтобы можно было следить за изменениями, которые происходят с ребенком за месяц. У мамы уже насобиралось много таких снимков, и действительно, на каждом из них сын меняется. Проект так и назвали: "Бигль и мальчик".